РИАМО - 26 июн. Председатель Московского областного регионального отделения партии «Национальный курс» Александр Солонкин подал документы в Мособлизбирком для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Московской области, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

«Солонкин Александр Викторович, председатель Московского областного регионального отделения партии «Национальный курс» подал документы для выдвижения своей кандидатуры на должность губернатора Московской области», - сказал собеседник агентства.

Седьмого июня 2018 года постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

В Подмосковье в Единый день голосования будет открыто порядка 4,2 тысячи участковых избирательных комиссий.