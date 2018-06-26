РИАМО - 26 июн. Монтаж воссозданного шпиля, который возвышался над куполом павильона «Казахстан» в 50-е годы, завершился на ВДНХ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

«На купол павильона №11 «Казахстан» («Металлургия», «Казахская ССР») вернулся один из символов ВДНХ – шпиль, украшенный штандартом с изображением цветочных элементов и колосьев, увенчанный пятиконечной звездой. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения, и в настоящий момент находится на реставрации, предполагающей восстановление его архитектурного облика 1954 года», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, возвращение павильону «Казахстан» его исторического облика – сложнейшая, масштабная и очень кропотливая работа, в которой монтаж воссозданного шпиля является одним из значимых этапов. Первоначально шпиль был установлен в 1954 году, но, к сожалению, просуществовал не так долго и был демонтирован.

Он добавил, что благодаря труду реставраторов, спустя полвека москвичи вновь могут любоваться шпилем на его историческом месте – воссозданном куполе павильона. Главной трудностью была установка этой конструкции на высоте 30 метров, а весит он около 1,5 тонн. Шпиль поднимали с помощью башенного крана, а монтажом занимались альпинисты-сварщики.

«Первым шагом в воссоздании шпиля стало изготовление основания на заводе металлоконструкций, далее в мастерской реставраторы дополнили его декоративными элементами. Конструкция высотой 9 метров представляет собой восьмигранник, основание и декоративные элементы которого выполнены из нержавеющей стали. На шпиле установлен громоотвод высотой 3 метра», – пояснил Емельянов

Он отметил, что работы по воссозданию шпиля велись несколько месяцев на основании разработанной проектной документации.

В ходе реставрации павильона «Казахстан» был произведен разбор поздних фальш-конструкций, расчистка и восстановление части утраченных исторических барельефов (на фасаде реставраторы обнаружили барельефы на тему земледелия Казахстана работы скульптора Х.Н. Аскар-Сарыджа), продолжается воссоздание скульптур казахского певца и поэта Джамбула Джабаева и Героя социалистического труда Шыганака Берсиева, а также ранее был произведен монтаж на павильон воссозданных скульптур «Колхозница» и «Сталевара», работы того же дагестанского скульптора Хасбулат Нухбекович Аскар-Сарыджа.