РИАМО - 26 июн. Конференция «Юные техники и изобретатели», приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора, прошла в Москве, в ней приняли участие и ребята из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

На конференции были подведены итоги лучших научных и конструкторских проектов учащихся школ, занимающихся в творческих объединениях, секциях технического и инновационного творчества, изобретательства и программирования. В Оргкомитет конференции поступило более 400 проектов от юных изобретателей.

«Московскую область на конференции представляли победители различных конкурсов областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»: Бурова Дарья, Дворцевая Наталья (Сергиев Посад), Богданова Елизавета (Черноголовка), Забелина Варвара, Забелина Елизавета (Королев), Горбунова Дарья (Фрязино)», – говорится в сообщении.

Богданова Елизавета стала победителем в номинации «Медицинская техника». Лиза изобрела два прибора для инструментальной количественной диагностики и реабилитации больных после инсульта, травм и нейрохирургических операций. Оба прибора доведены до рабочих прототипов и приняты учеными-медиками на доклинические исследования.

По результатам работы уже получены благодарности от первого Московского медицинского государственного университета имени Сеченова, Реабилитационного центра МЕДСИ академика Лядова и от ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» Тверской области за разработку и предоставление приборов для проведения доклинических исследований.