РИАМО - 26 июн. В Подмосковье более 200 пешеходных переходов привели в порядок, обновили более 2 тысяч ограждений, благоустроили более 300 объектов торговли, в полосах отвода дорог уничтожили более 23 тысяч сухостойных и аварийных деревьев за пять лет, сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«За пять лет по предписаниям инспекторов вдоль автомобильных туристических маршрутов и вылетных магистралей: демонтировано и заменено более трех тысяч не соответствующих требованиям информационных и рекламных конструкций, приведены в надлежащее состояние 640 остановочных пунктов, 420 иных объектов дорожного хозяйства», - сказала Витушева.

По ее словам, после вмешательства инспекторов восстановлено дорожное освещение 270 участков дорог, приведено в порядок более 800 световых информационных средств, обновлены более 400 дорожных знаков и указателей.

Помимо этого, привели в порядок 215 пешеходных переходов, обновили более 2 тысяч ограждений, привели в порядок более 300 объектов торговли, ликвидировали 290 объектов несанкционированной торговли. В полосах отвода дорог ликвидировали более 23 тысяч сухостойных и аварийных деревьев.

Глава ведомства отметила, что туристические маршруты традиционно находятся на особом контроле службы, а в период подготовки к проходящему сейчас чемпионату мира по футболу эта работа была усилена.