РИАМО - 26 июн. Четырехэтажную общеобразовательную школу на 1 100 учеников планируют построить в подмосковных Химках в III квартале 2018 года, на данный момент завершают устройство фасадов здания, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил проверку строительства общеобразовательной школы на 1 100 мест, возводимой по адресу: улица Совхозная, корпус 28, городской округ Химки. Плановое завершение строительства школы намечено на третий квартал 2018 года», – говорится в сообщении.

В новом здании разместятся учебные помещения для 44 классов начальной, средней и старшей ступени, предусмотрены зоны рекреации, помещения для групп продленного дня, спальни-игровые, санузлы.

В состав общешкольной группы входит библиотека, столовая с обеденным залом на 400 мест, два спортивных зала, гимнастический и зал для занятий хореографией. Также в составе образовательного центра актовый зал на 435 мест и артистические помещения, три читальных зала, библиотека и медиатека на 150 мест, медицинские, административные и технические помещения. Школу адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории будут оборудованы физкультурно-спортивная зона, беговые дорожки, футбольное поле, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, благоустройство территории, завершается устройство фасадов здания. Возведение объекта ведется в соответствии с графиком». – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В ходе проверки особое внимание было уделено состоянию организации строительной площадки в рамках акции «Осторожно каникулы».

Застройщиком объекта выступает АО «ПИК-Регион». Финансирование осуществляется за счет собственных средств. Площадь четырехэтажного учебного заведения составит 12,79 тысячи квадратных метров.