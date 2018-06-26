РИАМО - 26 июн. В ходе расследования авиакатастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье подтвердилась основная версия крушения - неверные действия экипажа воздушного судна, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Во вторник председатель СКР Александр Бастрыкин проинспектировал работу следствия на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу, организованному на месте трагедии, и лично обследовал зону крушения самолета. После Бастрыкин заслушал доклад сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел СКР о полученных в ходе следствия данных об обстоятельствах авиакатастрофы.

«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа», - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что следователи вместе с Межгосударственным авиационным комитетом восстановили историю последнего полета Ан-148 посекундно.

Руководитель Главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис доложил Бастрыкину, что, осматривая место происшествия, специалисты применяли комплекс специальной криминалистической техники, в том числе георадар, что позволило изъять все вещественные доказательства до мельчайших фрагментов.

«Также он (Ложис - ред.) отчитался об организации проведения судебно-криминалистических экспертиз. В их числе 30 сложных и емких судебных экспертиз, среди них молекулярно-генетические, судебно-медицинские, почерковедческие, химические и другие. По некоторым из них уже получены результаты, с ними знакомятся потерпевшие и их представители. Генетика порядка 15 тысяч изъятых фрагментов исследуется», - говорится в сообщении.

Сейчас расследование продолжается по ряду направлений в нескольких регионах страны. Следствие тщательно анализирует все условия организации полета. В рамках расследования уголовного дела было проведено порядка 70 выемок предметов и обысков. Допрашиваются эксперты в области авиации, а также преподаватели учебных заведений, в которых пилоты проходили обучение. Также допрашиваются сотрудники АО «Саратовские авиалинии» с целью установления нарушений труда и отдыха членов экипажа.

Бастрыкин, заслушав всех докладчиков, поручил, не дожидаясь заключения МАК, назначить комплексную летную авиационно-техническую судебную экспертизу, по результатам которой будут приняты решения о лицах, причастных к преступлению.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Борт вылетел из аэропорта «Домодедово» и потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.