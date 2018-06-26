РИАМО - 26 июн. В немецком Галле завершился 45-й международный турнир по боксу «Кубок Химиков» среди мужчин, боксер из Наро-Фоминска Андрей Замковой стал на соревнованиях вторым, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Московская область была достойно представлена на одном из престижных международных турниров по боксу, который проводился уже в 45-й раз. Наш спортсмен Андрей Замковой боролся до самого конца, и только по решению судей проиграл кубинцу», - прокомментировал выступление спортсмена министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Кубы, Ирландии, Индии, США, Германии и других стран.

Сборная России завоевала четыре медали: три серебра и одну бронзу. Боксер из Наро-Фоминска Андрей Замковой смог завоевать серебро в весовой категории до 69 килограммов, уступив раздельным решением судей кубинцу Рониелю Сотолонго (1:4).