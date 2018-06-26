РИАМО (РЕУТОВ) - 26 июн. Пять дополнительных мест для оказания помощи жителям при переводе документов в электронный вид организованы в МФЦ «Мои документы» Реутова, сообщил во вторник глава города Станислав Каторов.

«Сегодня многие услуги оказываются в электронном виде, поэтому было принято решение об организации дополнительных мест в МФЦ, где специалисты могли бы помочь нашим жителям при обращении за услугами в центр. Эти дополнительные места оборудованы непосредственно в МФЦ, в доме 7 по улице Победы. Документы переведут в электронный вид прямо в момент обращения в центр. Это продиктовано временем, а мы стараемся идти в ногу с ним», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, все пять рабочих мест оборудованы компьютерами и сканерами.