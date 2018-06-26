РИАМО - 26 июн. Зрители футбольного матча между сборными Дании и Франции начали покидать столичный стадион «Лужники», передает во вторник корреспондент РИАМО.

Матч сборных Дании и Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 закончился со счетом 0:0. Игру на стадионе «Лужники» посмотрели 78 тысяч зрителей.

В настоящее время болельщики спокойно покидают трибуны, давки нет. Волонтеры помогают людям сориентироваться по дороге к станции метро.

Игру в «Лужниках» смотрело большое число фанатов из Бразилии, которые ожидают завтрашнюю встречу своей сборной с командой Сербии. Матч на стадионе «Спартак» в Москве начнется в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.