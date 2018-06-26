РИАМО - 26 июн. До конца года в Подмосковье отремонтируют две детские школы искусств, всего в регионе 208 подобных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Московская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по количеству детских школ искусств – 208 учреждений, располагающихся в 311 зданиях. В ДШИ обучаются более 92 тысяч детей, работают более 6,3 тысячи педагогов», – говорится в сообщении.

За пять лет в Московской области за счет федерального, регионального, местного бюджетов отремонтировано 20 ДШИ и построено пять новых детских школ искусств (в поселке развилка Ленинского района, городских округах Шаховская и Клин, хореографическая школа имени Ирины Зайцевой и детская школа искусств «Классика» в Наро-Фоминском городском округе) на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей.

Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева, в 2018 году в Подмосковье строятся новые здания и ремонтируются существующие здания ДШИ на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

«В настоящее время в Подмосковье строятся здания двух детских школ искусств в Волоколамском и Орехово-Зуевском районах, а также – Московский областной колледж им. С.С. Прокофьева с размещением в нем детской музыкальной школы Пушкинского района на общую сумму 996,5 миллиона рублей. До конца этого (2018 года – ред.) года будут отремонтированы две ДШИ: в городском округе Жуковский и поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского района на общую сумму 94,3 миллиона рублей», – пояснила Косарева.