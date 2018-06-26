РИАМО - 26 июн. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили бактерии в говядине, за это мясоперерабатывающий завод, реализующий продукцию в Солнечногорском районе, оштрафовали на 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мясо, реализованное на предприятии, проверили, а образцы животноводческой продукции отправили на лабораторные исследования во «Всероссийский Государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»).

«По результатам исследований в образцах продукции (мясо говядины мороженное) было выявлено наличие патогенных бактерий Listeria monocytogenes, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Патогенные микроорганизмы в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», - говорится в сообщении.

В июне 2018 года за выявленные нарушения управлением ООО «МПЗ Лунево» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.