РИАМО - 26 июн. Детскую площадку площадью около 400 квадратных метров установят в рамках благоустройства двора в подмосковной Балашихе, ранее здесь была игровая площадка в ветхом состоянии, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Здесь ранее стоял игровой комплекс, который был в аварийном состоянии. В рамках благоустройства этого двора мы смонтируем новую детскую площадку площадью 400 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием», - сообщил генеральный директор подрядной организации «Экоприоритет» Виктор Петушков.

Он добавил, что на площадке расположится современный игровой комплекс для детей разных возрастов. Там установят новые лавочки, урны и дополнительное освещение, а также отремонтируют хоккейную площадку и уложат асфальтовое покрытие. Работы планируют завершить до 15 июля.

Новую детскую площадку установят на улице Граничная, 10 в микрорайоне Железнодорожный в рамках благоустройства двора.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в губернаторскую программу по комплексному благоустройству дворов вошло 47 дворов, 24 из которых были отобраны путем голосования на портале «Добродел», 23 – по обращениям жителей, которые поступили в адрес главы городского округа.

С 2014 года по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству дворов в Балашихе было благоустроено 213 дворовых территорий.