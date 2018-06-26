РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске 5 июля проведут мастер-класс по традиционной вышивке Подмосковья и Тульской области, сообщается на сайте центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки».

«В центре традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» 5 июля в 11:00 пройдет мастер-класс по реконструкции старинной вышивки Московской и Тульской области. Все желающие узнают о вышивке в техниках «крест», «тамбур», «звезды». Специальные техники исполнения проектов швов покажут педагоги центра. Они научат, как делать специальные швы, которые применяются при шитье рубах и юбок, покажут видео- и фотоматериалы из экспедиций, расскажут о значениях различных орнаментов», – говорится в сообщении.

Центр «Истоки» является организатором и участником многих фольклорно-этнографических экспедиций по Московской и Тульской области с 90-х годов прошлого века. В собрании центра «Истоки» несколько десятков этнографических образцов вышитых рубашек, полотенец, скатертей.