РИАМО - 26 июн. Мобильная связь пятого поколения станет доступна для всех москвичей до 2030 года, сообщила во вторник операционный директор ПАО «Мегафон» Анна Серебрянникова.

«Конечно, 5G в 2030 году в Москве будет. Более того, даже уже в 2023 году будет запущено несколько пилотных проектов в области пятого поколения», - сказала Серебрянникова во время ток-шоу «Умный город: вызовы современности».

Она отметила, что «Мегафон» - это единственный мобильный оператор, у которого есть несколько частот пятого поколения. Кроме того, компания уже опробовала использование сети 5G.

«Самое важное для москвича (и программа «Умный город» на это направлена) - это чтобы человек сэкономил в «умном городе» время на получение услуг, на доступ в образование, на развлечение, на взаимодействие с городской средой, даже телемедицина и так далее», - добавила Серебрянникова.

В начале июня в Москве продемонстрировали возможности сетей 5G, проведя видеотрансляцию товарищеского футбольного матча Россия – Турция в формате VR, то есть с использованием очков виртуальной реальности.

Как сообщал руководитель департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, в ближайшее время сети нового поколения протестируют сразу в нескольких городских проектах. Отраслями, в которых скоро начнут тестировать 5G, станут столичное здравоохранение и образование. Также сети 5G будут использовать для внедрения дополненной реальности. В перспективе 5G поможет снизить аварийность на дорогах.