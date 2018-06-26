РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Жители подмосковного Подольска смогут научиться плести венки в рамках бесплатного мастер-класса в Доме культуры «Металлург» 6 июля, сообщается на сайте ДК.

«В микрорайоне Львовский Подольска в ДК «Металлург» 6 июля пройдет бесплатный мастер-класс по плетению венков, приуроченный к празднику Ивана Купалы. Это народный праздник, одна из традиций которого плести венки и запускать их по воде», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5. В нем смогут принять участие все желающие.