РИАМО - 26 июн. Памятные подарки и благодарственные письма вручили медалистам на балу выпускников в подмосковном Электрогорске, всего на мероприятии собралось более 100 ребят, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«XV городской бал выпускников проводил 105 одиннадцатиклассников из Электрогорска во взрослую самостоятельную жизнь. В концертном зале Электрогорского дома культуры собрались выпускники лицея и общеобразовательных школ города, учителя, родители, дедушки и бабушки», - говорится в сообщении.

В самом начале торжества начальник управления отраслей социального развития Татьяна Панкова зачитала поздравление от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева. Напутственные слова и пожелания прозвучали для ребят также от главы города Дениса Семенова.

«Дорогие ребята, идите по жизни смело, уверенно и решительно, а главное, будьте здоровы и счастливы. Пусть сбудутся ваши мечты, желаю каждому поступить в тот вуз, который вы выбрали, а после его окончания ждем вас в Электрогорске на предприятиях и в учреждениях», - сказал Семенов.

Он также вручил медалистам выпуска, а их в этом году было 14, памятные подарки и благодарственные письма. Из 105 выпускников более 50 человек закончили школу на «4» и «5».

«Вечер продолжился в танцевальном зале, где для ребят мастер-класс провели профессиональные танцоры. Выпускники учились танцевать бальный марш и испанский вальс. А последний школьный вальс в исполнении каждой школы не оставил равнодушным никого. Слезы грусти и радости можно было увидеть на лицах детей и взрослых, одни встречали новую жизнь, а другие провожали в эту жизнь своих так быстро выросших детей», - говорится в сообщении.

В завершении праздника выпускники стали участниками флешмоба в поддержку сборной России по футболу.