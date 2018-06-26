РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник вручил аттестаты выпускникам школы №55 в поселке Красково и поздравил ребят с окончанием учебы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Всегда, когда я посещаю выпускные вечера, то вижу волнение родителей, преподавателей и учеников. У бывших школьников впереди нечто неизвестное – взрослая жизнь. <…> Я хочу сказать слова благодарности педагогам и всем нашим учителям. Люберецкое учительство – лучшее в Московской области», – сказал Ружицкий.

Он пожелал выпускникам, чтобы на их жизненном пути всегда был зеленый свет, чтобы им все удавалось.

«В жизни преуспевает тот, кто стремится к успеху. Пусть у вас все сбудется. Не забывайте школу и берегите своих родителей», – подчеркнул Ружицкий.

Известный скульптор, член-корреспондент Российской Академии художеств Александр Рожников, который окончил школу №55 в 1977 году, пришел поздравить выпускников с окончанием школы.

«Нам всем повезло учиться в этой школе, ее номер уже обуславливает успех. Глава нашего городского округа Люберцы каждый год посещает выпускные вечера, он стал своеобразным талисманом этого праздника. Сегодня (26 июня – ред.) он в школе №55. Все у вас получится. Даже если где-то споткнулись, будьте оптимистами, идите вперед», – отметил Рожников.

В 2018 году из 42 общеобразовательных организаций Люберец выпустились 1 290 одиннадцатиклассников, из них получили медали «За особые успехи в учении» 177 человек. Для сравнения в 2017 году в Люберцах было 152 медалиста.

В школе №55 обучается 680 человек. В 2018 году окончили школу два 11-х класса – это 47 человек, из них медаль «За особые успехи в учении» получили 10 учеников. Средний балл ЕГЭ в 2018 году в школе по русскому языку – 68 баллов, по математике профильного уровня – 47 баллов.