РИАМО - 26 июн. Продукция подмосковных аграриев пользуется большой популярностью у посетителей межрегиональной ярмарки, которая стартовала в Москве 21 июня, всего в работе ярмарки принимают участие 20 представителей Московской области, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По его словам, ярмарку проводит Московский крестьянский союз. Он был определен оператором Минсельхозпродом Московской области совместно с департаментом торговли и услуг города Москвы.

«Наши сыры, клубника и огурцы стали хитом ярмарки. Огурцы, конечно, луховицкие. Сладкая клубника прямо с грядки из хозяйства «Русская ягода» этого же округа (Луховицы - ред.). И 35 видов сыров крестьянско-фермерского хозяйства «Засима» от фермера из Наро-Фоминска. Овощеводы и животноводы Дмитрова, Можайска, Мытищ и Истры, а также других районов представили свою, не нуждающуюся в рекламе, продукцию», - сказал Разин.

Он уточнил, что самая длинная очередь образовалась к постоянно подвозимой к прилавку клубнике. Фермер «Русской ягоды» не раскрывает сорт клубники и секрет ее выращивания, но утверждает, что она урожайная – может приносить порядка 2 килограммов с куста, а также устойчивая к любым погодным условиям и самое главное - необыкновенно сладкая и душистая.

В московских ярмарках регулярно участвуют тысячи производителей и сельхозпредпринимателей из разных регионов страны. Оборудованные торговые места предоставляют фермерам бесплатно.