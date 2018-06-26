РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске во вторник прошла очередная презентация проектов губернаторской премии «Наше Подмосковье», депутат Госдумы Вячеслав Фетисов вошел в жюри премии и назвал полезным опыт участников для системы образования в целом, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Депутат Государственной думы Фетисов вошел в состав жюри по презентации проектов соискателей премии «Наше Подмосковье» в горокруге Подольск, которая состоялась во вторник.

«Я с радостью принимаю участие в этом событии в масштабе Подольска. Считаю правильной эту инициативу губернатора. Очень важно, когда люди приходят и делятся своим опытом, тем, чем они живут. Мне было очень интересно все, что я здесь услышал сегодня. К примеру, представленный опыт детских садов может быть полезен не только для Подольска, Московской области, а в целом для системы воспитания и образования детей», – сказал Фетисов.

По его словам, больших и малых проектов по воспитанию патриотизма не бывает. Поэтому он подчеркнул важность проекта по созданию фильма «Ильинский рубеж», с помощью которого всему миру расскажут о подвиге подольских курсантов. При его просмотре молодежь России осознает, к какой великой нации она принадлежит.

«Много интересных проектов, но это конкурс и будут выбраны лучшие работы. А для меня все работы лучшие, потому что благодаря таким конкурсам мы избавляемся от людского безразличия», – добавил Фетисов.

Презентация проектов – обязательный этап конкурса – началась в Подольске 25 июня. В этот день свои проекты представили порядка 100 человек. Во вторник защитились около 200 человек.