РИАМО - 26 июн. В московских парках 27 июня состоится празднование Дня молодежи, посетители смогут увидеть концерт сербских музыкантов, посмотреть новые серии «Ералаша», а также послушать джаз и битбокс, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгорпарка».

«В этот день в парке Олимпийской деревни пройдет концертная программа. Для молодых и юных зрителей выступят музыканты из Сербии, группа «Один на двоих», Карина — финалистка проекта «Голос» в Армении, музыкальная группа «Аква винтаж», Эмили с песней «Эндорфины», певица Дари Ник, Мисс Москва и финалистка конкурса краса России. Вход свободный», - говорится в сообщении.

В Лианозовском парке состоится праздничный концерт с участием разных музыкальных коллективов, а вечером пройдет показ новых историй киножурнала «Ералаш».

В парке «Фили» выступят акробаты, а в «Зарядье» споет джазовый коллектив Real Russian Bluegrass Band, а в 18:00 – оркестр Klezmasters и Дарья Ловать. Также с 19:00 до 20:00 устроят спортивно-танцевальные мастер-классы по реггетону и хип-хопу.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня.