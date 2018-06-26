РИАМО - 26 июн. Матч сборных Дании и Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 закончился со счетом 0:0, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Игру на столичном стадионе «Лужники» посмотрели 78 тысяч зрителей.

В Сочи завершился еще один матч группы С. Сборная Австралии уступила команде Перу со счетом 0:2. Таким образом, в одну восьмую финала чемпионата из группы вышли сборные Франции и Дании с первого и второго места соответственно.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.