РИАМО - 26 июн. Двухэтажную музыкальную школу планируют построить в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» в Воскресенске, под строительство выделили земельный участок площадью 10,57 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство здания музыкальной школы по адресу: Московская область, Воскресенский район, улица Кагана, дом 22. Для этого выделен земельный участок площадью 10,57 тысячи квадратных метров», – сообщил министр Стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Проект музыкальной школы предусматривает два репетиционных зала на 67 и на 33 человека, зрительный зал на 120 мест, шесть учебных классов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом.

Как говорится в сообщении, заключение контакта на проведение строительных работ после подведения итогов электронного аукциона планируется до 15 августа 2018 года.

«Общая площадь двухэтажного здания составит 2263 квадратных метра. Новое учреждение будет построено в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» за счет средств регионального и муниципального бюджетов», - сообщил Тагиев.