РИАМО - 26 июн. Членов банды приговорили в Московском областном суде к срокам от 13 до 15 лет в колониях строго режима за вымогательства, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Сегодня в Мособлсуде был вынесен приговор в отношении банды вымогателей. Приговором суда одному из них по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей в доход государства», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще одному члену банды назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, в исправительной колонии строго режима. Третий член банды также приговорен к 14 года лишения свободы в колонии строгого режима, а четвертый – к 13 годам колонии. Пятый вымогатель получи 14 лет заключения в колонии строгого режима.

Также взыскано с подсудимых в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, с каждого из них в пользу потерпевшего по 600 тысяч рублей.