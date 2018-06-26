РИАМО - 26 июн. Выход ограничили из южного вестибюля станции «Спортивная» московского метро и станции «Лужники» Московского центрального кольца из-за ожидаемого наплыва футбольных болельщиков после матча между сборными Франции и Дании на стадионе «Лужники», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Игра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Дании и Франции проходит на столичном стадионе «Лужники», встреча началась в 17:00.

«Готовы к перевозке болельщиков со стадиона «Лужники». Южный вестибюль «Спортивной» и станция МЦК «Лужники» работают только на вход», - говорится в сообщении.

В связи с проведением матча в московском районе Хамовники ввели временные ограничения движения. Автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.