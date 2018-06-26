РИАМО - 26 июн. Столичный парк «Зарядье» вошел в шорт-лист авторитетной архитектурной премии WAF, где поборется за первое место, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наше «Зарядье» вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF. Эту награду называют «Оскаром» архитектурного мира. Ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов и теперь поборется за первое место. Желаю удачи!» - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парк «Зарядье» открылся во время празднования 870-летия столицы 9 сентября 2017 года. Здесь можно посмотреть на парящий мост, посетить научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал и медиацентр. В мае этого года в «Зарядье» начала работать ледяная пещера — художественная инсталляция из настоящего льда.

The World Architecture Festival (WAF) - Всемирный архитектурный фестиваль. В этом году он пройдет в Амстердаме.