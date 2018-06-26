РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Жительница Подольска победила в турнире по настольному теннису в рамках антинаркотического турнира Московской области, который прошел в округе во вторник, сообщается на странице председателя комитета горокруга по физической культуре и спорту Сергея Сабинина в соцсети Instagram.

Во вторник в спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» в Подольске прошел турнир по настольному теннису в рамках антинаркотического турнира Московской области «Единым фронтом – против общей угрозы». Почетным гостем соревнований стал замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко.

«Участие в турнире приняли как любители, так и профессиональные спортсмены. Всего более 60 человек из восьми городов Московской области, в том числе и представители Подольска. Среди профессионалов места распределились следующим образом: первое место заняла Екатерина Машпанина из Подольска; второе у подольчанки Евгении Харченко; третье – у Евгения Тюрина из Серпуховского района», – говорится в сообщении.

Среди любителей первое место занял Станислав Кириллов из Москвы, второе у Антона Чудайкина из Ивантеевки, а бронзу завоевал Семен Иванов из городского округа Коломна.