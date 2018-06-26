РИАМО - 26 июн. Госжилинспекция Московской области опубликовала на своем официальном сайте список управляющих компаний, подтвердивших свое участие в Дне открытых дверей 30 июня 2018 года, на данный момент желание участвовать в мероприятии выразили более 400 управляющих компаний, сообщается на сайте ведомства.

«На сегодняшний день о своем желании присоединиться к акции сообщили свыше 425 управляющих организаций из 62 городских округов и муниципальных районов Подмосковья», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие все государственные жилищные инспекторы Московской области. В первую очередь жилищные инспекторы отправятся в крупные организации, в управлении которых находится много домов. Инспекторы вместе с сотрудниками УК проведут прием жителей, ответят на вопросы и постараются помочь в решении жилищно-коммунальных проблем жителям.

По словам начальника Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, все жители Подмосковья смогут посетить свою управляющую организацию в выходной день в удобное время.

«Мы рекомендуем проводить акцию с 10 до 15 часов. Напомню, что основной тематикой Дня открытых дверей 30 июня станет подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов», – добавил Соков.

Список управляющих компаний, которые проведут прием жителей в ближайшую субботу, можно найти на официальном сайте Госжилинспекции в разделе «День открытых дверей в управляющих компаниях» по адресу: http://gzhi.mosreg.ru/meropriyatia/den-otkrytykh-dverey-v-upravlyayushchikh-kompaniyakh/.

Список участников акции обновляется ежедневно по мере поступления новых заявок.