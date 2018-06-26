РИАМО - 26 июн. В районе Тропарево-Никулино на западе Москвы проведут капитальный ремонт здания 1976 года постройки, на первом и цокольном этажах которого расположен отдел социальной защиты населения, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: капитальный ремонт отдела социальной защиты населения района Тропарево-Никулино по адресу: Ленинский проспект, дом 156, район Тропарево-Никулино, Западный административный округ города Москвы», - говорится в сообщении.

В рамках капитального ремонта заменят оконные блоки, наружные входные и тамбурные двери. Во всех помещениях будет произведен косметический ремонт, заменят напольное покрытие, установят подвесные потолки. Существующие дверные проемы частично расширят. Предусматривается полная замена систем электроснабжения, отопления, ремонт систем водоотведения и водоснабжения.

«Жители столицы должны получать услуги качественно, оперативно и в комфортных условиях. Для этого в районе Тропарево-Никулино будет отремонтирован отдел социальной защиты населения», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Помещения отдела социальной защиты населения расположены на первом и цокольном этажах жилого дома, построенного в 1976 году.

Капитальный ремонт не предполагает изменения функциональной структуры существующего отдела социальной защиты и его технико-экономических показателей.