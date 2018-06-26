РИАМО - 26 июн. Власти подмосковной Балашихи потребовали от подрядчиков ремонтных работ усилить контроль за соблюдением техники безопасности после инцидента с падением капель битума с крыши на подростка, сообщил РИАМО во вторник главный эксперт отдела эксплуатации жилого фонда, сопровождения муниципальных программ, ведения баз и капитального ремонта управления ЖКХ администрации Балашихи Александр Петросян.

Днем 22 июня в микрорайоне Железнодорожный на улице Новой, дом 20Б рабочие проводили плановый ремонт кровли. Территория вокруг здания была огорожена согласно требованиям безопасности. При производстве работ несколько капель битума упали вниз, часть попала на площадку у подъезда, где в тот момент находился 16-летний подросток. Его доставили в больницу со слабыми ожогами, где выписали мазь и после отпустили домой.

«Администрацией городского округа Балашиха проведена работа со всеми подрядными организациями, работающими на территории городского округа Балашиха, об усилении контроля за техникой безопасности на объектах при производстве работ», - сказал Петросян.

Он добавил, что в день инцидента родители подростка встретились с подрядчиком, претензий у родителей нет.