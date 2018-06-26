РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске 25 и 26 августа пройдут два крупных фестиваля: «Симфония лета» с участием симфонических оркестров, солистов оперы и артистов балета и оперетты и фольклорный фестиваль «Славянское подворье», сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов.

«Летом мы подарим жителям Подольска два больших музыкальных праздника. В субботу, 25 августа, на Певческом поле в Дубровицах впервые состоится фестиваль «Симфония лета» с участием симфонических оркестров, солистов оперы и артистов балета и оперетты. В воскресенье (26 августа – ред.) пройдет фольклорный фестиваль «Славянское подворье», который получит статус международного. Уже подтвердили свое участие представители Болгарии, Сербии, Черногории, Литвы, Белоруссии», – сказал Денисов.

По его словам, свое участие в фестивале «Симфония лета» подтвердили симфонические оркестры «Золотой век» и Ступинской филармонии, ожидают оркестр Министерства обороны. На сцене под открытым небом выступят труппы московских театров балета и артисты оперетты. Также жители увидят лучшие номера подольской балетной студии «Синяя птица». Фестиваль классики пройдет в режиме нон-стоп с 12:00 до 18:00. На Певческом поле будет работать ярмарка, точки питания и аттракционы для детей.

Фольклорный фестиваль пройдет в режиме марафона с 12:00 до 22:00. Предполагается очень обширная программа и не менее 200 номеров. С 24 по 27 августа в Подольске пройдет VIII международный фольклорно-этнографический фестиваль «Славянский дом», который посвятили юбилею центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки». Его участники представят свою программу на Певческом поле.

Кульминацией праздника станет большой хоровод на Певческом поле, в который встанут все участники во время фейерверка, который начнется в 22:00. На «Славянском подворье» салют по традиции запустят под песню «Подмосковные вечера».

Традиционно на фестивале разместят представителей фермерских хозяйств. В бассейне будут плавать рыбы, которых можно будет ловить. Гости также смогут покататься верхом на лошадях и в повозках.