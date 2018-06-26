РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Родственники мотоциклиста, которого неизвестный избил на Лаговском пруду в Подольске из-за шума, разыскивают свидетелей происшествия, сообщила «РИАМО в Подольске» мать пострадавшего.

Инцидент произошел на берегу Лаговского пруда 25 июня вечером. Неизвестный избил подростка на мотоцикле. По мнению нападавшего, шум от проносившейся техники помешал его ребенку заснуть.

«Мой сын, в возрасте 15 лет, просто проехал мимо компании отдыхающих (двоих мужчин и женщины с ребенком – ред.), которая сидела на берегу у водоема. Им это не понравилось, и один из них снес моего сына с мотоцикла и начал бить. Ребенок был в шлеме, поэтому серьезно не пострадал. Сейчас у него только подтек на шее и болит кадык», – сказала мать пострадавшего.

Она отметила, что разыскивает свидетелей происшествия и просит всех, кто что-либо видел обращаться по телефону: 8(916)002-12-17.