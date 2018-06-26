РИАМО – 26 июн. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, какие факторы учитывались при разработке пенсионной реформы, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

По словам Медведева, при внесении поправок в пенсионную систему России правительство учло все факторы.

«Основной из них также заключается в том, что увеличилась продолжительность жизни. Сохраняется возможность продолжать профессиональную карьеру», — сказал Медведев.

Он отметил, что на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих людей, чем полвека назад. В связи с этим дисбалансом появляется дополнительная нагрузка на работающих граждан и работодателей.

Сейчас возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что со следующего года в России начнется пенсионная реформа. Согласно планам правительства, пенсионный возраст будет постепенно повышен до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, реформа не станет «шоковой терапией».