РИАМО - 26 июн. Левонадпрудную улицу, которая проходит вдоль Келарского пруда в подмосковном Сергиевом Посаде, ждет масштабное благоустройство, сообщает газета «Вперед».

На очередной встрече дискуссионного клуба «Сергиев Посад сегодня» обсудили, какой будет Левонадпрудная улица после самого масштабного преобразования за последние десятилетия. На встрече присутствовали архитекторы, художники, политики, депутат Госдумы Сергей Пахомов.

«Минимальная смета работ оценивается в 50 миллионов рублей, к этому добавятся деньги инвесторов. Это стало возможным после того, как Сергиев Посад выиграл в конкурсе проектов благоустройства. Город получил возможность серьезно преобразить одну из самых красивых улиц, проходящую вдоль Келарского пруда», - говорится в сообщении.

Специалисты КБ «Стрелка» представили на встрече проект, согласно которому историческое здание музея игрушки избавят от скрывавших его зарослей, детскую площадку расширят, музейные залы получат открытые площадки-продолжения, амфитеатр для уличных представлений, новые кафе и виды на Троице-Сергиеву лавру.

От участников поступили предложения усилить концертные программы под открытым небом, для чего на Левонадпрудной улице требуется организовать площадку для артистов.

По информации газеты, экспертизу проекта планируют провести в этом году, завершить работу – к осени 2019 года.