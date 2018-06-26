РИАМО (РЕУТОВ) - 26 июн. В подмосковном Реутове продолжают устанавливать современные детские площадки в рамках реализации губернаторской программы по формированию комфортной городской среды, с начала текущего года игровые зоны уже появились в семи городских дворах, сообщил во вторник глава города Станислав Каторов.

«Вчера (25 июня – ред.) рабочие завершили монтаж игрового оборудования во дворе дома №47 на проспекте Мира. Предстоят работы по монтажу универсального покрытия и благоустройству прилегающей территории. Также детские игровые зоны появились напротив дома №8 на улице Головашкина; на Войтовича, 3; на проспекте Мира, 17; на улице Победы, 22. Работы по этим адресам близятся к заключительной стадии, уже установлены качели, горка, песочница и другие элементы», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, ранее современную детскую площадку с резиновым покрытием, игровым комплексом, качелями, песочницей установили во дворе между домами №№1 и 2 на улице Дзержинского. Такую же площадку предусмотрели во дворе дома №5/2.

«Помимо этого, к 1 сентября в Реутове комплексно отремонтируют 25 дворовых территорий. Семь из них были включены в перечень дополнительно, поскольку по этим адресам поступило наибольшее количество обращений граждан, в том числе через портал «Добродел»», – добавил Каторов.

Он уточнил, что благоустройство дворов предусматривает наличие всех обязательных элементов, установленных стандартом Московской области – работы включают не только установку детских площадок, но также информационных стендов, реконструкцию освещения и комплексное озеленение.

По сведениям агентства, всего в Реутове насчитывается 163 двора, с 2015 года отремонтировано почти 100 дворов – это около 60% от общего числа дворовых территорий.