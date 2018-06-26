РИАМО - 26 июн. Гарантийный фонд Московской области выдал первое поручительство, предоставленное субъекту малого и среднего предпринимательства в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом развития промышленности, заключенного в декабре 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Заем фонда направлен на финансирование работ по проекту «Разработка технологии и организация производства стронция-82 (82Sr)». Этот элемент необходим для зарядки генератора Sr-82/Rb-82, который используется в диагностике кардиологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

«Фонд предоставил поручительство ООО «Центр развития ядерной медицины» (город Протвино) по займу ФГАУ «Российский фонд технологического развития» на развитие ПЭТ-кардиологии. Сумма займа – 42 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В настоящий момент приобретен циклотрон и проектируется здание. Запуск производства ожидается в 2019 году. Число работающих на предприятии составит 100 человек.

«После запуска проекта ООО «Центр развития ядерной медицины» станет единственным в России источником дефицитного стронция-82, что в партнерстве с другими участниками отрасли позволит обеспечить развитие ПЭТ-кардиологии в стране – оптимального способа диагностики многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Проект нацелен на полное обеспечение спроса на стронций в России, а также имеет экспортную составляющую», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Проект реализуется совместно с АО «Корпорация МСП», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Фондом развития промышленности и Московским областным гарантийным фондом.