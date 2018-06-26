РИАМО - 26 июн. В качестве грантов начинающим фермерам в Подмосковье выделили более 67 миллионов рублей, 27 июня в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассмотрят 37 проектов претендентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«На заседании комиссии завтра, 27 июня, будет рассмотрено 37 проектов создания и развития хозяйств начинающих фермеров на территории Подмосковья общей стоимостью около 80 миллионов рублей. В текущем (2018 году – ред.) году на грантовую поддержку начинающих фермеров предусмотрено 67,5 миллионов рублей бюджетных средств», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, эти деньги фермеры смогут потратить на приобретение земли, подключение к инженерным сетям, разработку проектов и другой документации, на строительство сельскохозяйственных объектов, покупку сельхозтехники.

Информация о претендентах, допущенных к защите проекта на заседании комиссии, а также график защиты размещены на официальном сайте министерства в разделе: «Поддержка начинающих фермеров».

«Начинающий фермер может получить грант – единовременную помощь на создание, расширение и модернизацию производственной базы, бытовое обустройство только один раз», – отметил Разин.