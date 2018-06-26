РИАМО - 26 июн. Почти восемь миллионов пассажиров проехали на московском метро и Московском центральном кольце 25 июня, что на 328 тысяч больше, чем в понедельник прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В понедельник, 25 июня, Московским метрополитеном и Московским центральным кольцом воспользовались почти 7,8 миллиона пассажиров, это на 328 тысяч больше, чем в понедельник на прошлой неделе. Метро – это самый популярный транспорт во время чемпионата мира, однако количество пассажиров выросло не только за счет туристов, но и благодаря постоянному развитию подземки», - говорится в сообщении.

Метрополитен – самый распространенный среди болельщиков способ добраться до стадионов, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Перед началом матчей самыми востребованными станциями становятся «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Лубянка», «Парк Культуры», «Добрынинская», «Фрунзенская», «Кропоткинская», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Павелецкая» и другие. Через турникеты на них проходят от 1,2 тысячи до 5,3 тысячи человек ежечасно.

«Московский метрополитен полностью справляется с перевозками пассажиров во время чемпионата мира по футболу. Так, 25 июня метро и МЦК воспользовались на 328 тысяч больше пассажиров, чем в прошлый понедельник. При этом 150 тысяч поездок совершили болельщики, еще 178 тысяч – новые пользователи», – сказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

По его словам, ежедневый пассажиропоток не несет дополнительной нагрузки на метро и соответствует заранее произведенным расчетам и прогнозам, которые были сделаны во время подготовки городского транспорта к футбольным соревнованиям.

Число пассажиров метро растет постоянно – за счет ввода новых станций и линий, замены эскалаторов, закупки новых вместительных вагонов и развития пассажирских сервисов: внедрения бесконтактных способов оплаты проезда, стоек «Живое общение», Центра мобильности и других.