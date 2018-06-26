РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске на межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Подмосковья выслушали представителей 10 предприятий, которые имеют большие задолженности по налогам, власти предложили им помощь, сообщил «РИАМО в Подольске» первый замглавы Подольска Эдуард Щепетев.

Во вторник в Подольске прошло заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области при главе горокруга Николае Пестове. В ней приняли участие сотрудники администрации, налоговой полиции, прокуратуры, отдела судебных приставов. Принять участие в комиссии пригласили 50 физических лиц с задолженностью от 100 тысяч до 7 миллионов рублей и представителей юридических лиц с долгами от 300 тысяч рублей. Большинство из них ранее проигнорировали вызовы на заседания в налоговую инспекцию и на заседание подкомиссий в администрации горокурга.

«Из 50 приглашенных на межведомственную комиссию пришли только 10 представителей компаний, или 20%. Многие из тех, кому направили приглашение на комиссию, задолженность оплатили, и это тоже результат. Заседания направлены на общение с представителями бизнеса, чтобы получить от них обратную связь и узнать причины образования задолженности. Например, сегодня выяснилось, что на одном предприятии отсутствует газоснабжение, поэтому управление инвестиций администрации постарается им помочь, как и другим компаниям, кто в этом нуждается», – сказал Щепетев.

Общая задолженность физических и юридических лиц Подольска в консолидированный бюджет Московской области составляет более 2,8 миллиардов рублей, и перед администрацией горокруга стоит задача ее снизить. Около 500 миллионов рублей налогов составляет задолженность по налогам в местный бюджет, в том числе более 100 миллионов задолженность физических лиц.

Протокол заседания межведомственной комиссии направят в отдел экономической безопасности и противодействию коррупции, в него внесут факты неявки должников на заседание комиссии. Сведения также направят в Подольскую прокуратуру для принятия мер.

С начала года власти Подольска провели три выездных мероприятия на новые промышленные площадки, после чего руководство стало платить в бюджет города налоги с заработной платы сотрудников. Итоги работы по сокращению задолженности подведут 1 июля.

В Подольске создана межведомственная комиссия по мобилизации доходов и подкомиссии по земельному налогу и арендной плате, налогам и доходам физических лиц, налогу на прибыль.