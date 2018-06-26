РИАМО - 26 июн. Московский конный завод №1, занимающийся содержанием и убоем скота в Одинцовском районе, за неухоженное и недооборудованное помещение убойного пункта оштрафовали на 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«За выявленные нарушения управлением ОАО «Московский конный завод №1» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», - говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства выявили, что помещение убойного пункта требует ремонта и реконструкции, оборудование для разруба туш изготовлено из абсорбирующего материала, не кольцовано и не обработано. Место хранения инвентаря не определено. При входе в убойный пункт отсутствует дезбарьер. Территория огорожена забором, не исключающим проникновение посторонних животных.