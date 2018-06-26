Спрос на квартиры в новостройках Московского региона за два года вырос более чем вдвое. По данным Мособлстата, только за январь-апрель в Подмосковье ввели 3,14 миллиона квадратных метров жилья, что в 1,8 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года. При этом в связи с активным вводом новых объектов на рынок перед ужесточением требований к застройщикам с 1 июля эксперт ожидали некоторый спад цен. Какова стоимость квартир в новостройках Подмосковья и где можно купить самое дешевое жилье, читайте в материале РИАМО.

Чем ближе метро – тем дороже

© фото с сайта moskva.brusnika.ru

По данным Ассоциации застройщиков Московской области (АЗМО), в I квартале 2018 года самые высокие цены на новостройки в регионе в городском округе Котельники и Одинцовском районе – 110 и 100 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

При этом в среднем в Котельниках цена сделки колеблется в пределах 5,7 миллиона рублей, в Одинцовском районе – 5,2 миллиона рублей.

«Цена на новостройки в Котельниках объясняется близостью к МКАД и наличием станции метро «Котельники», что увеличивает транспортную доступность жилых объектов», - пояснили РИАМО в пресс-службе Ассоциации.

Одинцовский район традиционно считается одним из самых престижных и экологически чистых. Кроме того, через район проходят несколько федеральных трасс, что также влияет на цену квадратного метра.

Удаленность от Москвы отражается на ценах в сторону уменьшения. При этом дешевле всего можно купить квартиру в более удаленных от Москвы районах Подмосковья – Солнечногорском, Дмитровском и Пушкинском, а также городских округах Наро-Фоминск, Домодедово, Лобня, Ивантеевка и Подольск.

«Средние цены менее 3 миллионов рублей за квартиру и около 60 тысяч рублей за квадратный метр зафиксированы в Ногинском, Щелковском, Раменском и Сергиево-Посадском районах», - отмечают в пресс-службе АЗМО.

Так, по данным АЗМО, средняя цена на квартиру в новостройках здесь находится в диапазоне 64 – 68 тысяч рублей за квадратный метр, или 3 – 3,7 миллионов рублей за объект в среднем.

При этом наибольшая активность по продажам жилья в новостройках сейчас отмечается в Ленинском районе Подмосковья: в I квартале 2018 года объем продаж там составил более 150 тысяч квадратных метров жилья. Рубеж в 100 тысяч «квадратов» преодолен в Красногорске, в Люберцах этот показатель превысил 90 тысяч квадратных метров, уточнили в АЗМО.

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В тренде «все включено»

© фото с сайта moskva.brusnika.ru

Эксперты при покупке квартиры в Подмосковье советуют обратить внимание на проекты комплексного освоения территорий – ЖК, которые обеспечиваются всем необходимым для жизни: школами, детскими садами, поликлиниками и физкультурно-оздоровительными центрами.

По словам специалистов, сегодня комплексное освоение территорий – один из главных трендов и драйверов в развитии Подмосковья. Этому есть несколько причин: большой объем земельных ресурсов, еще не задействованных в строительстве, популярность этого формата у покупателей и поддержка региональных властей.

По данным Ассоциации, средняя ставка по ипотечным кредитам упала с начала года с 11,4% до 9,5% в марте 2018 года. В связи с этим люди стали активнее покупать квартиры в ипотеку.

По данным аналитиков АЗМО, за I квартал 2018 года число ипотечных сделок в Московской области увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период объем ипотечного кредитования на первичном рынке жилья вырос на 40%, что говорит о росте средней суммы выдаваемых кредитов.

«Доля ипотечных сделок по покупке квартир в Подмосковье в I квартале 2018 года составила 55% от всех заключенных договоров долевого участия (ДДУ)», - рассказали в пресс-службе.

При этом по мере роста стадии строительной готовности проекта увеличивается и стоимость квартир. Застройщики регулируют ценовую политику с учетом темпов продаж и динамики работ на территории объекта, объясняют эксперты. В среднем к сдаче дома в эксплуатацию рост цены может составлять от 20% до 30%.

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Спрос на «однушки» и дешевые студии

© фото с сайта moskva.brusnika.ru

По информации Ассоциации, наибольшим спросом пользуются «однушки» в новостройках с метражом от 30 до 40 квадратных метров – их доля в продажах за I квартал 2018 года составила 56%.

«Топ-5 минимальных по стоимости предложений в сегменте новостроек характеризуются компактностью и оптимизацией пространства, позволяющей уменьшить чек сделки», - объясняет гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

Самые дешевые квартиры располагаются в Мытищинском и Ленинском районах Подмосковья. Так, среди самых доступных – студии, метраж которых варьируется от 18,3 до 23,7 квадратных метров.

При этом высокая конкуренция среди жилых проектов комфорт-класса, реализуемых в области, способствует вводу предложений с небольшим бюджетом, добавила Кузнецова.

Например, квартиру площадью 22,8 квадратных метра в малоэтажном ЖК «Императорские Мытищи» можно купить за 1,8 миллиона рублей (цена квадратного метра – 77 тысяч рублей), причем сдача дома ожидается уже в III квартале 2018 года. На территории микрорайона обещают разбить скверы, бульвары и проложить велодорожки

Примерно за 1,7 миллиона рублей можно взять студию в Видном. Например, квартиру с отделкой площадью 23,11 квадратных метра в ЖК «Пригород Лесное», с лесом и речкой поблизости, со сдачей во 2 квартале 2019 года, либо студию 18,3 квадратных метра в ЖК «Первый Квартал» в современном доме разной этажности, с прозрачными подъездами и закрытой озелененной территорией, который сдается в 4 квартале 2018 года.

Примерно такой же метраж студии – 18,9 квадратных метров, но со сдачей в 1 квартале 2020 года, предлагают в ЖК «Государев Дом» в том же Видном, с ФОКом, парками и фонтанами на территории и водохранилищем поблизости, примерно за 1,6 миллиона рублей.

При этом «однушка» в 33 квадратных метра в том же ЖК будет стоит от 2,5 миллионов рублей, малогабаритная «двушка» площадью 35 квадратов – от 2,7 миллиона рублей, а трешка площадью 68 квадратных метров обойдет почти в 5,9 миллиона рублей, почти по цене старенькой однушки в Москве.

За 1,6 миллиона рублей также можно купить студию 23,7 квадратных метра в ЖК «Мытищи Lite» рядом с Пироговским водохранилищем, которая сдается до конца этого года. Пока это одной из самых дешевых предложений в Подмосковье, но в связи с тем, что в ближайшие годы здесь должна появиться станция метро «Челобитьево» Калужско-Рижской линии, цены наверняка пойдут вверх.

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