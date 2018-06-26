РИАМО - 26 июн. Более 80% московских предпринимателей, осуществляющих государственные закупки через аукционы, перешли на использование усиленной квалифицированной электронной подписи, этот вид подписи считается самым защищенным и надежным, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«80% предпринимателей, принимающих участие в закупочных процедурах Москвы, имеют квалифицированную электронную подпись. Благодаря ей нововведения, которые произойдут с 1 июля в связи с вступлением в силу поправок в федеральный закон № 44-ФЗ, большинство участников рынка закупок пока не ощутят. У тех, кто такой подписи не имеет, есть время ее получить», - сказала вице-мэр Наталья Сергунина.

Введение усиленной квалифицированной электронной подписи является самым защищенным и надежным видом электронной подписи, отметила она.

«Особые дополнительные методы шифрования данных защитят участников контрактной системы, обеспечат для них более широкие возможности при работе на рынке закупок. Особенно при полном переходе на процедуры в электронном формате. Подписанные такой подписью документы приравниваются к бумажному документу с «живой», «рукописной» подписью и возможность их подделки полностью исключается», - сказала Сергунина.

По ее словам, предстоящие изменения в контрактной системе будут постепенными и направлены на ее совершенствование.

Подготовкой заказчиков и поставщиков столицы к предстоящим изменениям в столице озаботились заранее, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентным закупкам Геннадий Дегтев.

«Информировать о грядущих изменениях в контрактной системе страны начали заранее. Уже проведены несколько онлайн курсов. Увидели высокий интерес, поэтому будем продолжать обучение. Сделаем это в разных форматах для удобства и заказчиков, и поставщиков. В настоящее время делаем упор на информировании о ближайших изменениях, которые произойдут с 1 июля», - сказал он.

С июля стартует электронизация закупок. Это означает, что заказчики по 44-ФЗ смогут проводить электронные конкурсы, электронные запросы предложений и электронные запросы котировок. Переход на электронные форму конкурентных процедур сильно изменит правила работы для всех участников контрактной системы.