РИАМО - 26 июн. На территории Подмосковья за прошлую неделю зафиксировали около 50 нарушений содержания придорожных объектов, все они были приведены в порядок, сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Административно-технические инспекторы продолжают добиваться наведения порядка на территории вдоль автомобильных дорог и расположенных на них объектах. На минувшей неделе сотрудниками территориальных отделов Госадмтехнадзора проведено 20 рейдов по проверке содержания полос отвода автомобильных дорог Московской области.

«В ходе проведения надзорных мероприятий инспекторами проверено более 120 территорий и объектов придорожной инфраструктуры Подмосковья. В ходе надзорных мероприятий инспекторами зафиксировано 49 нарушений. Все нарушения устранены, предписания, выданные организациям-балансодержателям объектов, исполнены», – сказала Витушева.

По ее словам, нарушителям выписано 19 предупреждений, а также наложены штрафы на сумму около 1 миллиона рублей.

Она также подчеркнула, что по предписаниям, выданным инспекторами Госадмтехнадзора, приведены в надлежащее состояние 18 территорий в полосе отвода автомобильных дорог, 12 остановочных павильонов общественного транспорта, 12 информационных носителей, расположенных у дорог, семь объектов освещения.