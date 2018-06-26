РИАМО - 26 июн. Процесс подписания соглашений по образованию «дачных» избирательных участков для голосования на выборах Мэра Москвы за пределами столицы начнется после 1 июля, сообщил журналистам во вторник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее шесть регионов России включились в работу по образованию «дачных» избирательных участков за пределами территории Москвы для голосования в день выборов мэра Москвы.

«Подготовлен проект соглашения, сейчас наши коллеги смотрят, дают свои предложения, замечания. Я думаю, что после 1 июля начнется процесс подписания двусторонних соглашений со всеми соседними областями», - сказал Горбунов.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.