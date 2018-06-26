РИАМО - 26 июн. Шесть проектов АО «Мосинжпроект» представлены на конкурсе «Лучший реализованный объект в области строительства», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«АО «Мосинжпроект» представил шесть своих объектов на Общегородской выставке конкурсных проектов, которая открылась в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. Компания участвует в конкурсе с 2014 года, и за это время получила уже 10 наград в различных номинациях», – говорится в сообщении.

В 2018 году АО «Мосинжпроект» представляет на конкурсе следующие проекты: ландшафтный парк «Зарядье»; большая спортивная арена «Лужники»; «Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена. Участок от станции «Парк Победы» до станции «Раменки»; станция «Ховрино» Замоскворецкой линии Московского метрополитена; реконструкция Щелковского шоссе, участок от МКАД до Садового кольца; «Южный участок Северо-Западной хорды», восьмой этап: «Аминьевское шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова».

АО «Мосинжпроект» является единым оператором программы развития Московского метрополитена, генеральным проектировщиком реконструкции вылетных магистралей и развязок, участником программы развития транспортно-пересадочных узлов Москвы, генеральным подрядчиком реконструкции стадиона «Лужники» и управляющей компанией по строительству парка «Зарядье».