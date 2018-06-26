РИАМО - 26 июн. Международный аэропорт «Шереметьево» в рамках проведения чемпионата мира по футболу обеспечивает обслуживание не только болельщиков, но и грузов, предназначенных для технической и вещательной поддержки мундиаля, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Программа доставки телевизионного оборудования основного вещателя FIFA выполняется чартерными рейсами ПАО «Аэрофлот». Для трансляции матчей мундиаля в Москву было доставлено новейшее и самое высокотехнологичное съемочное оборудование, в том числе Steadicam, Ultra Motion, Spidercam, Slow Motion камеры и многое другое. Из аэропорта съемочное оборудование отправляется на стадионы Москвы («Спартак», «Лужники») и Волгограда», – говорится в сообщении.

Особенностью обработки данных грузов являются жесткие требования к срокам наземного обслуживания и обеспечению сохранности оборудования в процессе обработки.

Обработка грузов основного вещателя FIFA в «Шереметьеве» осуществляется силами ООО «Москва Карго» на крупнейшем в Восточной Европе грузовом авиационном терминале, оснащенном автоматизированными системами хранения и обработки груза.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.