РИАМО - 26 июн. Гости ВДНХ в Москве 28 июня смогут побывать на концерте поп-фанк-исполнительницы ASET, которая выступит на крыше павильона «Рабочий и колхозница», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Двадцать восьмого июня в 20:00 на новой музыкальной площадке, крыше павильона «Рабочий и колхозница», выступит одна из ярчайших поп-фанк-исполнительниц — ASET. Выступление продолжит концертную программу проекта «Музыка на крыше», — говорится в сообщении.

Асет Самиралову, выступающую под псевдонимом ASET, часто называют русской Алишей Киз за ее неповторимый тембр голоса и оригинальный стиль исполнения. В творчестве певицы смешаны между собой популярная музыка, фанк, соул, R&B, джаз, блюз и даже рок.

Песни ASET на русском языке по качеству звучания не уступают хитам зарубежных звезд. Каждое выступление артистки способно удивить слушателей многоликостью и многогранностью сценических образов и исполнения и подарить то, что придется по душе каждому в зале.

«Лирические, чувственные мелодии, задорные фанковые боевики и даже немного хулиганские композиции в стиле «Ленинграда» — все это умещается в репертуаре ASET и неизменно вызывает восторг публики», — добавляется в материале.