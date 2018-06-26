РИАМО - 26 июн. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет на Красной площади в Москве 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны.

«30 июня в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля и в 16:00 на Красной площади пройдут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка», – говорится в сообщении.

Кроме того, 29 июня в период с 13:00 до 14:00 часов у грота в Александровском саду состоится выступление Президентского оркестра.

Президентский полк — особая воинская часть, которая решает специфические задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей.