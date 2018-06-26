РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 июн. Во вторник в Щелкове начала работать ярмарка с особым колоритом, на ней представлены изделия традиционных народных промыслов городов, входящих в Золотое кольцо России, сообщил Щелковскому информагентству начальник управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы администрации района Тарас Эйсмонт.

«Мы живем рядом с городами Золотого кольца, каждый из них славится не только великолепными памятниками архитектуры, но и народными промыслами. Вот только посетить эти культурные центры не всегда удается. Мы решили открыть ярмарку, на которой можно не только полюбоваться изделиями народных промыслов, но и приобрести их», – сказал Эйсмонт.

По его словам, наиболее широко представлена гжельская керамика, также продаются кондитерские изделия, мед, продукты пчеловодства.

По данным агентства, в ближайшие выходные здесь будут работать скоморохи, выступят творческие коллективы. Кроме того, приготовлена анимационная программа для детей с раздачей подарков.