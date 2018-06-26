РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Жители Подольска до 10 июля могут сообщать на горячую линию территориального отдела Роспотребнадзора Подмосковья о нарушениях своих прав и заболеваниях за рубежом, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница отдела ведомства.

«Сейчас сезон отпусков и многие отправляются отдыхать за границу или в другие регионы нашей страны. У них могут возникнуть различные сложные ситуации, например, обманули с путевкой или заболели. Поэтому, мы традиционно открыли горячую линию, благодаря которой они могут получить консультацию. Она будет работать до 10 июля», – сказала сотрудница.

По вопросам, которые касаются защиты прав потребителей, можно обращаться по телефону: 8(496)752-61-49, а по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия – по номеру 8(496)764-29-09, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00.