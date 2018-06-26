РИАМО - 26 июн. У жителей Москвы и Московской области есть уникальный шанс увидеть планету Сатурн со всех сторон, 27 июня в 16:30 по московскому времени Сатурн окажется в точке противостояния с Солнцем и при его свете планету станет хорошо видно, сообщается на сайте Московского планетария.

«27 июня 2018 года в 16:30 Сатурн окажется в точке противостояния с Солнцем, блеск планеты достигнет нулевой звездной величины, а видимый диаметр планеты составит почти 19 угловых секунд. А это значит, что есть уникальный шанс рассмотреть планету во всех подробностях, так как и продолжительность ночной видимости планеты максимальна», – говорится в сообщении.

Как отмечается, противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной плоскости, при этом Земля находится между Солнцем и планетой. Находясь в противостоянии небесное тело пересекает меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск. Этот момент является лучшим для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время они находятся на минимальном расстоянии до Земли и их диск полностью освещен Солнцем.

Противостояния Сатурна происходят раз в год. В телескоп можно будет увидеть кольца планеты-гиганта, а из свиты его многочисленных спутников с помощью любительских средств легко увидеть только самый большой – Титан. Кольца Сатурна сейчас развернулись так, что при наблюдении с Земли они близки к своему максимальному раскрытию и видны практически в любой любительский телескоп.

В 2016 году кольца Сатурна раскрылись на максимальный угол, когда лучше всего виден северный полюс планеты, сейчас начался обратный процесс, угол раскрытия колец будет уменьшаться до 2024 года. Вид колец меняется от года к году. В период с 1995 по 2008 года мы могли наблюдать южный полюс планеты, сейчас же и до 2023 года хорошо будет виден северный полюс Сатурна и обращенная к нему сторона его колец. Наилучшее время для наблюдения окольцованного гиганта – первая половина лета в 2018 году.

Сатурн – газовый гигант, не имеющий твердой поверхности, он состоит из водорода, с примесями гелия и следами воды, метана, аммиака и тяжелых элементов. Сатурн находится дальше из всех планет, которую можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Он больше Земли в несколько раз и имеет 95 земных масс.